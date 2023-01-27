Anestezi teknikeri yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Güncel Haberler KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde anestezi teknikeri Mehmet Fidan (26), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde anestezi teknikeri Mehmet Fidan (26), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olay saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi 409'uncu sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde görev yapan anestezi teknikeri Mehmet Fidan'dan haber alamayan yakınları endişelenerek, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Kapıyı uzun süre çalan komşuları açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, Mehmet Fidan'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ev içerisinde incelemelerde bulundu. Mehmet Fidan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Fidan Gölcük Güncel Haberler

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