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Andırın'da Sopayla Dövülen Adamın İfadesi ve Tutuklama

Andırın'da Sopayla Dövülen Adamın İfadesi ve Tutuklama
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Nail Y.'yi sopayla döven Seçil Güngör ve kız kardeşi M.G. tutuklandı. Nail Y., kardeşlerin kendisine saldırdığını ve evine zor ulaştığını anlattı.

TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Nail Y.'yi sopayla döven Seçil Güngör ve kız kardeşi M.G., sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'EVİME ZOR ULAŞTIM '

Öte yandan, Nail Y. de soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından yaşadıklarını anlatan Nail Y., kardeşlerin hem dövdüklerini hem de küfrettiklerini ancak kendisinin karşılık veremediğini belirterek, "En son kafama değnekle vurunca sopa ortadan yarıldı. Evime zor ulaştım, bayağı dövdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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