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Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, MAÜ Öğrencilerine Bireysel Başvuru Sürecini Anlattı

Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, MAÜ Öğrencilerine Bireysel Başvuru Sürecini Anlattı
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Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine 'Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Süreci' hakkında bilgi vererek, bu mekanizmanın yargı reformları için önemine vurgu yaptı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencilerine "Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Süreci" anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Menteş, MAÜ Rektörlük Konferans Salonunda "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersine katıldı.

Menteş, ders kapsamında öğrencilere "Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru İnceleme Yöntemi, Çalışma Şekli, Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri"ni anlattı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Menteş, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru mekanizmasının Türkiye'deki yargı reformları açısından önemine dikkat çekerek, başvuruların temel hakların korunmasında ciddi bir katkı sağladığını belirtti.

Bireysel başvurunun temel amacının davaların uzun süren yargı süreçlerini hızlandırmak ve uluslararası mahkemelere giden başvuru sayısını azaltmak olduğunu ifade eden Menteş, Anayasa Mahkemesinin bu başvuruları inceleme sürecinde işleyen titiz mekanizmalardan bahsederek, raportörlerden yazı işleri müdürlerine kadar herkesin bu süreçteki emeğine işaret etti.

"Her bir dosya titizlikle ele alınır ve temel hakların korunması yönünde anlamlı kararlar üretilir." ifadesini kullanan Menteş, Türkiye'de demokratik standartların oturması adına bireysel başvuru mekanizmasının hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Programda, daha sonra Menteş öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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