Üye Girişi
Haberler

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Eğitimde Şiirin Rolünü Anlattı

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Eğitimde Şiirin Rolünü Anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Çorum'daki öğretmenlere 'Eğitimde şiirin imkanlarından faydalanma' konulu bir seminer verdi. Etkinlikte, şiirin öğrencilerin dil becerilerine ve duygusal zekasına katkısı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar'ın Çorum'da bir araya geldiği öğretmenlere, "Eğitimde şiirin imkanlarından faydalanma" konusunda bilgi verdiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında, Edebiyat Akademisi etkinliği düzenlendi.

Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yaşar, "Eğitimde şiirin imkanlarından faydalanma" konulu konuşma yaptı.

Yaşar'ın hukukçu kimliğinin yanı sıra yazar ve şair de olduğuna dikkati çekilen açıklamada, eğitimde şiirin öğrencilerin dil becerileri, hayal güçleri ve duygusal zekanın artmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Toplantının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Yaşar'a günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum

"Bebek başına bu kadar para ödüyordum"

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.