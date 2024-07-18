(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı atandı. Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10. maddeleri uyarınca Doç. Dr. Metin Kıratlı seçilmiştir.