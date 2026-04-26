Anayasa Mahkemesi'nin 64. Kuruluş Yıldönümünü Kutlanacak

(ANKARA) - 25 Nisan 1962 tarihinde kurulan Anayasa Mahkemesi, 64. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

AYM'deki bu yılki program, yarın "Ne Bis in Idem İlkesinin Farklı Yargı Alanlarındaki Etkisi" temasıyla düzenlenecek sempozyum ile başlayacak. Açış konuşmalarını Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Hakimi Prof. Dr. Saadet Yüksel ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin'in yapacağı sempozyumun akademik oturumunu Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı yönetecek. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Harun Mert, Danıştay Onüçüncü Dairesi Üyesi Fatih Mehmet Alkış, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Doç. Dr. Akif Yıldırım ve Prof. Dr. Feridun Yenisey sunumlarıyla sempozyuma katkıda bulunacak.

Sempozyumda, uluslararası ve ulusal hukukun en temel prensiplerinden biri olan "ne bis in idem" ilkesi ışığında aynı fiilden dolayı iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama konusu farklı boyutlarıyla ele alınarak anayasal perspektifte değerlendirilecek.

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, 28 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından 64. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Şaban Kazdal'ın andiçme töreni gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yapacak. Başkan Kadir Özkaya'nın konuşmasının ardından Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Şaban Kazdal yemin edecek.

