Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Direnişi Kararı: Ahmet Atakan'a 225 Bin TL Tazminat

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi direnişinde polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın "yaşam hakkının ihlal edildiğine" yönelik karar verdi. AYM, Ahmet Atakan'ın ailesine 225 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Gezi Direnişi sırasında 10 Eylül 2013 tarihinde Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Atakan'ın ölümü üzerine soruşturmada sorumluluğu olduğu tespit edilen polisler hakkında Hatay Valiliği soruşturma izni vermemiş, aile de karara itiraz etmişti. 2017 yılında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma izni vermiş, valilikten yine izin çıkmamıştı. Aile ise 2021 yılında AYM'ye başvurmuştu.

Dosyayı görüşen AYM kararını duyurdu. Ahmet Atakan'ın yaşam hakkının ihlal edildiğine karar veren yüksek mahkeme, dosyanın yeniden ele alınması için kararın bir örneğini Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

Söz konusu kararda, "İncelenen başvuruda İdari Dava Dairesinin Anayasa'nın 17. maddesinin gerektirdiği dikkatli ve özenli inceleme şartını yerine getirmemesi nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

AYM, toplantı ve gösteri hakkının ihlaline yönelik başvuruyu ise "kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle" kabul etmedi.

Atakan ailesine 225 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM karara ilişkin, "Somut olayda ihlalin tespit edilmesinin başvurucuların uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersiz kalacağı açıktır. Dolayısıyla eski hale getirme kuralı çerçevesinde ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için yaşam hakkının usul boyutunun ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvuruculara müştereken net 225.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir" dedi.