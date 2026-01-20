AYM, "EGO'nun taşınır ve taşınmaz mallarının sigorta edilemeyeceğine" dair hükmü iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki "devlet mallarının sigorta edilemeyeceği"ne dair hükmü, Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü yönünden iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sayıştay 4. Dairesi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki "Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar" başlığında yer alan "Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır" hükmünü AYM'ye taşıdı.

Dairenin başvurusunda, EGO Genel Müdürlüğünün taşınır ve taşınmaz varlıklarını sigorta ettirmesi nedeniyle yapmış olduğu ödemenin, kamu zararı olarak değerlendirilerek hazırlanan rapora konu edildiği belirtildi.

Başvuruda, EGO Genel Müdürlüğünün özel hukuk hükümlerine tabi, belediyeye bağlı müessese olduğu, yürüttüğü görev ve hizmetlerin niteliği dikkate alındığında çeşitli risklere karşı mallarını sigortalatmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Başvuruyu inceleyen AYM, söz konusu hükmün EGO Genel Müdürlüğü yönünden iptal edilmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

EGO'nun 4325 sayılı Kanun'la kurulan özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği bulunan ve belediyeye bağlı bir genel müdürlük tarafından idare edilen müessese olduğu ifade edilen AYM kararında, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla EGO'nun merkezi yönetim bütçe kanununu oluşturan 5018 sayılı Kanun'a ekli 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumlar arasında bulunmadığı açıktır. Bu bağlamda bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında, devlet mallarının sigorta edilmemesini hükme bağlayan itiraz konusu kuralın, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyet gösteren EGO yönünden Anayasa'nın 161. maddesi uyarınca bütçe ile ilgili bir hüküm olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kural, Anayasa'nın 161. maddesinde yer alan 'Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz' hükmüyle bağdaşmamaktadır. Kuralın iptali gerekir."