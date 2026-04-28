Anayasa Mahkemesi heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, AYM'nin 64'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

AYM Başkanı Özkaya, beraberindeki başkan vekilleri, üyeler ve raportörlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Özkaya'nın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından heyet, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Başkan Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkememizin 64'üncü kuruluş yıl dönümünün derin anlam ve sorumluluğunun idrakiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Milletimizin ortak iradesiyle kurulan ve sizin de 'en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu köklü miras, bizlere yalnızca geçmişe değil geleceğe karşı da büyük bir sorumluluğumuzun bulunduğunu hatırlatmaktadır. Anayasal bir organ olarak, demokratik hukuk devleti ilkeleri üzerinde gelişen, geçmişimizden aldığımız güçle temel hak ve özgürlüklerin korunması, anayasal düzenin güvence altına alınması ve adaletin tesisine katkı sağlama görevimizi sarsılmaz bir inançla sürdürmekteyiz. Yüksek hatıranız önünde, bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i daha da güçlendirme azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
