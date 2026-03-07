AYM'de başkanvekili seçimi 10 Mart'ta yapılacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için 10 Mart'ta seçim yapılacak.

AYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca başkanvekilliği için Genel Kurul'da seçime gidilecek.