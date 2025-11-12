Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Bağcı, Anamur Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, yapımının tamamlanmasıyla açılışa hazırlanan Anamur Adalet Sarayı'nda incelemede bulundu.

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selami Bilgin'in eşlik ettiği Bağcı, yeni binayı inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bağcı, programı kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti.

Yeni hizmet binasının Adalet Teşkilatı'na ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Bağcı, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyarette şeref defterini imzalayan Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni adliye binasının hizmete girmesi vesilesiyle düzenlenecek törenden kısa süre önce ziyaret etme imkanı bulduğum Anamur Adliyesi'nde olmaktan büyük mutluluk duydum. Tüm adliye çalışanlarına başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Adliye binasının yapımında emeği geçen Cumhuriyet Başsavcı'mız Sayın Tanju Çatlı'ya da özellikle teşekkür eder, başarılarının devamını temenni ederim."