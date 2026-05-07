Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Özbekistan'a çalışma ziyaretinde bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin daveti üzerine Özbekistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Özkaya ile Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi, anayasa yargısı ve insan hakları alanında tecrübe paylaşımının genişletilmesi hususları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki anayasa mahkemesi arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Daha sonra, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi: Anayasa Yargısında Güncel Uygulamalar, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İş Birliği" konulu yuvarlak masa toplantısına geçildi.

Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ev sahibi heyete teşekkür etti. Başkan Özkaya, Özbekistan'ın köklü tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinde önemli bir konuma sahip olduğunu, bu birikimin günümüzde modern devlet anlayışıyla güçlenerek sürdürüldüğünü memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü bağların mahkemeler arasındaki işbirliğinin temelini oluşturduğunu aktaran Başkan Özkaya, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki tarihsel dostluğun yargı kurumlarına yansıması olduğunu vurguladı.

Özkaya, anlaşmanın iki mahkeme arasındaki ilişkilerin sürekliliği ve gelişen ihtiyaçlara uyum sağlanması bakımından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Anayasal yargı kurumlarının, hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkati çeken Özkaya, farklı hukuk sistemleri arasında diyalog kurulması ile bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

AYM Başkanı Özkaya ayrıca günümüzde anayasal yargının yalnızca ulusal bir unsur olmaktan çıkarak, küresel ölçekte gelişen bir hukuk diyaloğunun parçası haline geldiğini söyledi.

Başkan Özkaya, Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (TÜRK-AY) ile Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) çerçevesinde yürütülen işbirliğinin geliştirilmesine Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu, bölgesel işbirliğinin anayasal değerlerin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığını aktardı.

Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov ise ziyaretin iki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Anayasa yargısının gelişen ve güçlenen rolüne işaret eden Abduselamov, şunları söyledi:

"Anayasa mahkemeleri arasındaki tecrübe paylaşımı ve diyalog yalnızca pratik açıdan yararlı olmakla kalmayıp aynı zamanda insan hakları alanında evrensel olarak tanınan standartların oluşturulmasına da hizmet etmektedir. Zengin bir tarihsel deneyime sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Avrupa ve Asya hukuk geleneklerinin kesiştiği noktada yer alan ve önde gelen bir anayasal denetim organıdır. Uluslararası birçok platformun da aktif üyesi olan Türk Anayasa Mahkemesi, AAMB bünyesinde anayasa mahkemesi çalışanlarının becerilerini geliştirmeye ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye yönelik olarak her yıl düzenlediği yaz okulu programları ile de anayasa yargısının gelişimine katkı sunmaktadır."

Bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı toplantıda Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu da Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları ile işleyişine ilişkin bilgiler paylaştı.

Anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin korunmasındaki rolüne dikkati çeken Seferinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin norm denetimi ve bireysel başvuru alanlarında önemli bir tecrübeye sahip olduğunu, bireysel başvuru mekanizmasının hakların doğrudan korunmasına imkan sağladığını ve mahkemenin adalet eksenli yaklaşımıyla geliştirdiği içtihatlar aracılığıyla hukuk düzenine yön verdiğini ifade etti.

Temasları kapsamında Buhara Valisi Batır Kamiloviç Zaripov???????, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Semerkant Başkonsolosu Serdar Deniz'i de ziyaret eden Kadir Özkaya'ya Anayasa Mahkemesi üyeleri Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, Muhterem İnce, Yılmaz Akçil, Şaban Kazdal ile Genel Sekreter Murat Azaklı ve diğer yetkililer eşlik etti.