Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutladı

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılını büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

29 Ekim 1923'ün milletin bağımsızlık mücadelesiyle ortaya koyduğu iradenin Cumhuriyet'le taçlandığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu aktaran Özkaya, "Cumhuriyet, milli egemenlik ilkesine dayanan ve insan onurunun korunmasını, özgürlüğün güvence altına alınmasını ve adaletin tesis edilmesini esas alan bir toplumsal düzen anlayışını temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak, bu tarihi kazanımın anlamını ve ruhunu yaşatmak adına büyük önem taşıdığının altını çizen Özkaya, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi olarak bizler de Anayasa'nın üstünlüğünü ilke edinerek demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönündeki anayasal sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlerin ortak geleceğimize ışık tutmaya devam etmesi temennisiyle aziz milletimizin ve yargı camiamızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA