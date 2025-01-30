Anastasios Yannoulatos İçin Tiran'da Cenaze Töreni Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Ocak'ta hayatını kaybeden Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Anastasios Yannoulatos için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Tiran Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törene, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Başbakan Edi Rama, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülkeden bakanlar, Fener Rum Patriği Bartholomeos, farklı ülkelerden din adamları ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Rama, burada yaptığı konuşmada, Anastasios Yannoulatos'un Arnavutluk'un Ortodoks inancına hizmet görevini tamamladığını belirterek "Bugün sadece Arnavutluk Ortodoks cemaati değil her yerdeki Ortodokslar yas tutuyor." dedi.

Miçotakis de Yannoulatos'un, her zaman halklar arasında "dostluk köprüsü" olduğunu ifade ederek, onun kiliseler, eğitim kurumları, sağlık ve hayır kurumları inşa ettirdiğini söyledi.

Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Anastasios Yannoulatos, 25 Ocak'ta Atina'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti.

4 Kasım 1929'da Yunanistan'da doğan Anastasios Yannoulatos, 1992'den beri Arnavutluk Başpiskoposu olarak görev yapıyordu. Yannoulatos'un naaşı Arnavutluk'ta defnedilecek.