Anaokulu öğrencilerinden şüpheli şahıs ihbarına gelen polislere pastalı sürpriz

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir anaokulu, Polis Haftası kapsamında sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Okul çevresinde şüpheli bir şahıs ihbarı yaparak gelen polisler, kutlama ile karşılaştılar ve öğrencilere teşekkür ettiler.

İlçede bulunan bir anaokulunun yönetimi ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. Anaokulundan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aranarak, okul çevresinde şüpheli bir şahıs olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekip, şüpheli şahıs yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Anaokulu öğrencileri ve yetkilileri, konfetilerle karşıladıkları polislere kestikleri pastayı ikram etti. Hazırlanan pasta ve ikramlar için polisler, öğrenci ve yetkililere teşekkür etti.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
