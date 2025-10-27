Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Kutlaması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde anaokulu öğrencileri "Beyler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz" yazılı gazete dağıttı.

Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazete hazırladı.

Öğrenciler, eski dönemlere uygun tasarlanan giysilerle cadde ve sokakta "Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak "Beyler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz" manşetli gazete dağıttı.

Gazeteleri alan vatandaşlar, öğrencileri alkışladı.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, AA muhabirine, geleceğin teminatı çocuklara daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Kutlamaya katılan herkese teşekkür eden Burgaç, hayata geçirdikleri gazete çalışmasıyla da çocuklarda bilinç oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.