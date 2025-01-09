Şehit Kaptan Altay Altuğ Anaokulu'ndan Anadolu Ajansı'na Ziyaret

Şehit Kaptan Altay Altuğ Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Düzce Ofisi'ni ziyaret etti.

Okul müdürü Nuray Eran Türedi ve öğretmenleri eşliğinde ofise gelen öğrenciler, gazetecilik mesleğini tanıma ve merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

Ellerine mikrofon ve kamera alan öğrenciler, yaptıkları keşfin ardından uygulamalı olarak haber çekmeyi deneyimledi.

Okul Müdürü Türedi, ziyaretin, çocuklar için görerek öğrenme açısından iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.