Haberler

Amasya'da anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nun 'Şirinler' sınıfındaki öğrenciler, ramazanda yardımlaşmanın önemini öğrenerek, bakkaldaki 10 bin liralık veresiye borcunu harçlıklarıyla kapattı. Öğrenciler ailelerinden aldıkları destekle bu anlamlı çalışmada yer aldı.

Amasya'da anaokulu öğrencileri, bir bakkalın veresiye defterindeki borçları harçlıklarıyla ödedi.

Zübeyde Hanım Anaokulunun "Şirinler" sınıfında, öğrencilere ramazanda yardımlaşmanın önemini anlatmak amacıyla çalışma yapıldı.

Ailelerin de destek verdiği çalışmada, sınıfın 5 yaşındaki 19 öğrencisi, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde Üçler Mahallesi'ndeki bakkala gitti.

Öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri ve anne ile babalarından aldıkları paralarla, bakkaldaki 10 bin liralık veresiye borcunu kapattı.

Çocuklara çikolata veren bakkal Fadime Aşçı, "Zübeyde Hanım Anaokulundan gelmişler öğretmenleriyle beraber, veresiyelerimizi kapattılar. Hepsi sağ olsun, keselerine bereket olsun. Öğrenciler harçlıklarını biriktirmiş, 'Böyle bir hayır yapalım.' demiş. Sağ olsunlar, güzel bir şey." dedi.

Öğrencilerden Duru Şabanoğlu, "Ramazanda yardım etmek çok güzel bir şey. İnsanlara yardım edince çok mutlu oluyorum. Ben de kumbaramda biriktirdiğim paralar ve anne ve babamdan yardım için aldığım paralarla yardım etmek istedim. Çünkü paylaşmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Velilerden Neslihan Şabanoğlu ise "Çocuklarımızın, biriktirdiği paralar ve ailelerinden aldıkları yardım paralarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın veresiye borcunu kapatmasıyla yardımlaşmanın anlamını anladığını düşünüyorum. Öğretmenlere ve okul yönetimine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak da minik bağışçılara ve ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular