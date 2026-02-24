Haberler

MEB'den anaokullarında müdür görevlendirilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelik ile anaokullarına müdür olarak atanacaklarda aranan şartlarda değişiklik yapıldı. Artık öncelik okul öncesi öğretmenlerine verilecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı."

Buna göre, anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde aranan özel şartlara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda ilgili bentte "Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği" ibaresinde yer alan "sınıf öğretmenliği" ifadesi birinci öncelik olmaktan çıkarıldı. Görevlendirmelerde öncelik, okul öncesi öğretmenlerine verilecek.

Sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerinin tercihlerinin ardından boş kalan anaokulları için müdürlük başvurusunda bulunabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
500

