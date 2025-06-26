Anamur Yaylalarında Vaaz ve İrşad Programları Başlatıldı

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Anamur Müftülüğü, ilçeye bağlı yaylalarda manevi değerler üzerine vaaz ve irşad programları gerçekleştiriyor. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan liderliğindeki etkinlikler yaz boyunca sürecek.

Anamur Müftülüğünce ilçeye bağlı yaylalarda vaaz ve irşad programları gerçekleştiriliyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan öncülüğünde başlatılan programlarda müftülük ekipleri vatandaşlarla bir araya geliyor.

Yaylalarda gerçekleştirilen buluşmalarda manevi değerler hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.

Programlar yaz boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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