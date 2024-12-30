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Anamur Kaymakamı'ndan Yeni Yıl Mesajı: Umut dolu bir 2025 dileği

Anamur Kaymakamı'ndan Yeni Yıl Mesajı: Umut dolu bir 2025 dileği
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 2025 yılına yeni umutlarla gireceklerini belirterek, ilçedeki vatandaşlara ve kamu personeline huzurlu bir yıl diledi. Barış, kardeşlik ve mutluluk mesajı verdi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, 2025'e yeni umutlarla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sevginin ön planda olduğu, huzur dolu bir yıl geçmesini dileyen Bozdemir, "Anamurlu vatandaşlarımızın, kamu personelinin ve sivil toplum kuruluşlarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2025'in ilçemize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."??????? ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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