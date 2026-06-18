Anamur Kaymakamı Duru, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı personeliyle bir araya geldi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Süleyman Şafak ve beraberindeki personeli kabul etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen kabulde, denizlerin korunması ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Duru, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü kutlayarak, personele başarı diledi.