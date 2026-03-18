Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Duru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in de katıldığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua eidldi.

Duru ve beraberindekiler, daha sonra şehit yakınlarına ziyarette bulundu.