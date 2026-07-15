Anamur Kaymakamı Duru: Millet tek yürek oldu

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, 15 Temmuz 2016'da milletin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.

Bu destansı mücadelenin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını ifade eden Duru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin her türlü tehdide karşı tek yürek olabileceğini gösteren anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Duru, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.