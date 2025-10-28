Haberler

Anamur Kaymakamı Duru'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş olan Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünü gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azim ve kararlılığıyla verilen İstiklal Mücadelesi'nin en büyük eseri olduğunu kaydeden Duru, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, adalet ve milli egemenlik üzerine kurulmuş, halkın kendi iradesiyle yönetildiği en değerli mirasımızdır. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın emanet ettiği bu kutsal mirası korumak, çağın gereklerine uygun şekilde geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır."

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
