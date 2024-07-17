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Anamur Kaymakamı Başarılı Öğrenciyi Kutladı

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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan İlkim Duru Akkoyun'u kutladı. Akkoyun'u makamında ağırlayan Bozdemir, öğrenciye başarısından dolayı hediye verdi. Bozdemir, Akkoyun'u tebrik ettiğini belirterek, 'Bütün başarılı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Onlara her türlü desteğe hazırız.' dedi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan İlkim Duru Akkoyun'u kutladı.

Akkoyun'u makamında ağırlayan Bozdemir, öğrenciye başarısından dolayı hediye verdi.

Bozdemir, Akkoyun'u tebrik ettiğini belirterek, "Bütün başarılı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Onlara her türlü desteğe hazırız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bilal Bozdemir LGS Eğitim Güncel Haberler

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