Anamur'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Anamur'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Anamur ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormana yayılmadan söndürüldü. Yangında bazı meyve bahçeleri zarar gördü.

Mersin'in Anamur ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana yayılmadan söndürüldü.

Kızılaliler Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında bazı meyve bahçeleri zarar gördü.

Bölgeye giden Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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