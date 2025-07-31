Anamur'da Yaz Kur'an Kursunda 'Filistin'e Destek' Etkinliği

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Mersin'in Anamur ilçesinde, Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursunda öğrenciler, 'Filistin'e Destek' etkinliğinde kardeşlik ve barış mesajları içeren resimler çizdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz Kur'an kursunda " Filistin'e Destek" etkinliği gerçekleştirildi.

Hz. Ebubekir Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, "Filistin'e Destek" etkinliğinde bir araya geldi.

Öğrenciler, çizdikleri resimlere kardeşlik ve barış mesajları ile dualar yazdı.

Programa katılan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da duyarlıklılardan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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