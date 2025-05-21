Anamur'da Vekaleten Kurban Bağışı Standı Kuruldu
Mersin'in Anamur ilçesinde, Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle vekaleten kurban bağışı standı açıldı. Ziyaretçilere bilgi verilirken, broşürler dağıtıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde vekaleten kurban bağışı standı kuruldu.
Anamur Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesince Çavuş Pınarı Parkı'nda kurulan stantta, vekaleten kurban bağışı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Stant görevlileri, ziyaretçilere broşür dağıttı.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, vekaleten kurban bağışıyla hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurulduğunu belirtti.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel