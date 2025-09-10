Anamur'da Trafik Uygulama ve Yol Kontrol Denetimi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçede gerçekleştirilen trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı.

Jandarma ve emniyet ekipleri ilçede trafik güvenliğinin sağlanması, yolcu taşımacılığında kurallara uyulması ve asayişin korunması amacıyla denetim yaptı.

Denetim noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinden bilgi alan Kaymakam Duru, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaymakam Duru, öğrenci servislerini de denetledi.

Kaymakam Duru, vatandaşların güvenliği için bu tür uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.