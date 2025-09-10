Haberler

Anamur'da Trafik Uygulama ve Yol Kontrol Denetimi

Güncelleme:
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, jandarma ve emniyet ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katılarak, güvenlik güçlerinden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçede gerçekleştirilen trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı.

Jandarma ve emniyet ekipleri ilçede trafik güvenliğinin sağlanması, yolcu taşımacılığında kurallara uyulması ve asayişin korunması amacıyla denetim yaptı.

Denetim noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinden bilgi alan Kaymakam Duru, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaymakam Duru, öğrenci servislerini de denetledi.

Kaymakam Duru, vatandaşların güvenliği için bu tür uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

