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Anamur'da "Oyun Temelli Öğrenme Etkileşimli Konferans" düzenlendi

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Mersin'in Anamur ilçesinde "Oyun Temelli Öğrenme Etkileşimli Konferans" gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde "Oyun Temelli Öğrenme Etkileşimli Konferans" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek program Anamur Belediyesi Şair Abdulkadir Bulut Salonu'nda başladı.

Konferansla öğretmenlerin oyun temelli öğrenme konusundaki bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, oyunun eğitim ortamlarında daha etkin kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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