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Anamur'da okul servis araçları denetlendi

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Anamur'da okul servis araçları denetlendi
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Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Kaymakam Kemal Duru ve İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay'ın da katılımıyla gerçekleşen denetimde, okul servis araçlarının gerekli kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde, sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ve ehliyet durumları da incelendi.

Kaynak: AA
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