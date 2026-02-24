Anamur'da ilkokul öğrencileri çömlek yapımını uygulamalı öğrendi
Mersin'in Anamur ilçesinde ilkokul öğrencilerine çömlek yapımı öğretildi. Eğitim, Nevşehirli çömlek ustası Sabri Ulutürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi ve öğrenciler kendi çömleklerini yapma fırsatı buldu.
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uygulamalı eğitimde ilkokul öğrencilerine çömlek yapımı öğretildi.
Nevşehirli çömlek ustası Sabri Ulutürk'ün katılımıyla düzenlenen eğitim, 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu ve Kalınören İlkokulu'nda yapıldı.
Öğrenciler, Ulutürk'un rehberliğinde çamura şekil verip kendi çömleklerini oluşturdu.
Etkinlikte çocuklara, çömlek yapımının tarihçesi ve teknik incelikleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat