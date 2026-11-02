Anamur'da öğrenci taşıyan okul servisleri Kaymakam Duru'nun katılımıyla denetlendi

Anamur'da öğrenci taşıyan okul servisleri Kaymakam Duru'nun katılımıyla denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servis araçları, Kaymakam Kemal Duru'nun katılımıyla denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı; Duru şoförleri ve öğrencileri güvenli yolculuk konusunda uyardı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Kaymakam Kemal Duru'nun da katılımıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki denetimlerde, okul servis araçları kontrol edildi.
Kaymakam Duru, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şoförlere dikkatli ve duyarlı davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Öğrencilere de araç içerisinde emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlatan Duru, güvenli yolculuğun önemine dikkati çekti.