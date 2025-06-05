Anamur'da Kurban Bayramı Mesajları Yayınlandı

Anamur'da Kurban Bayramı Mesajları Yayınlandı
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Kurban Bayramı dolayısıyla mutluluk ve birlik mesajları verdi. Bozdemir bayramların hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, Kurban Bayramı'nı idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramlarda, zengin ve köklü geleneklerin yaşatıldığını kaydeden Bozdemir, "Bayramların kendine has huzur veren atmosferinde hoşgörü, sevgi ve dayanışma duygularıyla kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bozdemir, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de mesajında şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza paylaşmayı, yardımlaşmayı, sevgiyi ve hoşgörüyü nasihat eden, kırgınlıkların ortadan kalktığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha çok hatırlandığı bir bayram yaşamayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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