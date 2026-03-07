Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara KADES hakkında bilgi verildi. Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent meydanında stant açtı.
Mersin'in Anamur ilçesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verildi.
Anamur Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent meydanında stant açtı.
Etkinlikte, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konularıyla KADES hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat