Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara KADES hakkında bilgi verildi. Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent meydanında stant açtı.

Mersin'in Anamur ilçesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verildi.

Anamur Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent meydanında stant açtı.

Etkinlikte, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konularıyla KADES hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
