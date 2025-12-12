Mersin'de Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an kursu öğrencileri Mevlana'nın 7 öğüdünü canlandırdı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Anamur Müftülüğünce düzenlenen programda müftülüğün 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler ilk olarak Mevlana'nın 7 öğüdünü canlandırdı.
Temsili sema gösterisi ve ney dinletisinin yapıldığı programda öğrenciler şiir okudu.
Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, küçük yaşta Hazreti Mevlana'yı öğrenmenin ve tanımanın önemli olduğunu belirtti.
