Haberler

Anamur'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru, ilçe protokolü ve diğer ilgililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundan bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu
Karadeniz'deki ilimizde korkutan olay! Patlayıcı taşıyan İHA infilak etti

Karadeniz ilimizde korkutan olay! Patlayıcı taşıyan İHA infilak etti
Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı

Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı
Pochettino'dan Türkiye maçı hakkında kızdıracak yorum

Pochettino'dan Türkiye'yi kızdıracak yorum
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden