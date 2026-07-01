Anamur'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni
Mersin'in Anamur ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru, ilçe protokolü ve diğer ilgililer katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundan bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programın ardından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat