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Anamur ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü

Anamur ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'in Anamur ilçesi Esentepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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