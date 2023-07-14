Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç 15 Temmuz'u Anlattı

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılınç, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve demokrasiye olan inancını vurgulayarak, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişi anlattı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılınç, mesajında, kederde, tasada ve kıvançta, bir ve beraber olabilmenin, bu ülkeyi ayakta tutan en temel değer olduğunu belirtti.

Türk milletinin, tarih boyunca temelinde adalet ve demokrasi olmayan hiçbir yapıya teslim olmadığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet binlerce yıllık tarihi boyunca kendisine vurulmak istenen hiçbir prangayı kabullenmemiş, kendisini esaret altına almak isteyenlere karşı hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Mazisi binlerce yıl ile ifade edilen kahraman Türk askerinin içerisine sızan FETÖ 15 Temmuz gecesi milletimizi iradesi dışında bir yapıya teslim etmek istemiş, ancak bu aziz millet hainlerin kurşunlarına karşı bedenlerini siper ederek, kendilerinden sonrası için ihanet planı içerisinde olan hainlere de ibret olacak şekilde bir direniş örneği sergilemiştir."