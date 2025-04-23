Anamur Belediye Başkanı Deniz, koltuğunu 8. sınıf öğrencisine devretti

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 8. sınıf öğrencisine devretti.

Deniz'i ziyaret eden Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Deniz Hayat Öztürk, koltuğu devraldı.

Deniz, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, özellikle de kızlarımızın siyasete ve yerel yönetimlere mutlaka dahil olmaları gerektiğine inanan bir belediye başkanı olarak, çocuklarımızın usulen değil bir gün gerçekten bu kenti yöneteceğine tüm kalbimle inanıyorum." dedi.