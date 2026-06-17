2026 Dünya Kupası: Futbolun Jeopolitik Sınavı

Akademisyen Görkem Turaç, 2026 Dünya Kupası'nın küresel siyasetin ve jeopolitik rekabetin bir yansımasına nasıl dönüştüğünü, AA Analiz için kaleme aldı.

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Futbol, kitleleri peşinden sürükleyen küresel bir dinamo olmanın ötesinde, uzun yıllar boyunca uluslararası diplomasinin ve yumuşak gücün en önemli vitrini olarak kabul edildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) bu devasa ekosistemin mutlak hakimi olarak devletler üstü bir otorite kurmuş, kendi kurallarını egemen hükümetlere dahi dikte edebilen bir yapıya bürünmüştü. Ancak Kuzey Amerika'nın (ABD, Kanada ve Meksika) ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, bu mutlak otoritenin çatlamaya başladığı, hatta FIFA'nın küresel futbol üzerindeki kontrolünü kaybetme noktasına geldiği tarihi bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçiyor.

Turnuvanın daha ilk düdüğü çalmadan başlayan ve giderek derinleşen diplomatik ve güvenlik krizleri, futbolun birleştirici gücünü gölgelerken sporun küresel siyasetin bir aparatı haline geldiğini açıkça gözler önüne seriyor.

2026 Dünya Kupası'nın benzersiz siyasi atmosferi

Geçmişteki Dünya Kupaları da siyasi gerilimlerden azade değildi. Örneğin Arjantin 1978'deki askeri cunta gölgesi, Rusya 2018'deki jeopolitik kutuplaşmalar zihinlerdeki yerini koruyor. Ancak 2026 Dünya Kupası, öncekilerden çok daha farklı ve sert bir güvenlik ve siyaset atmosferinde gerçekleşiyor. Bunun temel nedeni, turnuvanın merkez üssü olan ABD'nin, küresel hegemonya mücadelesinin ortasında kendi iç güvenlik doktrinlerini ve dış politika ambargolarını turnuvaya katılan tüm aktörlere dayatmasıdır.

Önceki turnuvalarda ev sahibi ülkeler, FIFA'nın ticari ve operasyonel taleplerine uyum sağlamak adına kendi yasalarında geçici esneklikler tanırken 2026'da tam tersi bir süreç işliyor. ABD, ulusal güvenlik mimarisini ve göçmenlik politikalarını Dünya Kupası'nın çok uluslu yapısına uydurmayı reddediyor. Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, hakemler ve delegasyonlar, birer futbol elçisi olarak değil, potansiyel birer "güvenlik tehdidi" olarak muamele görüyor. Sınır hatlarının bu denli keskinleşmesi, turnuvanın küresel atmosferini zehirleyen en büyük etken haline gelmiştir.

Güvenlik doktrinlerinin çatışması: ABD diğer ev sahiplerinden nasıl ayrışıyor?

ABD diğer dünya kupası ev sahiplerinden neyi farklı yapıyor? Bu sorunun cevabı, ülkenin sınır güvenliği ve vize prosedürlerindeki tavizsiz yaklaşımında gizli. Örneğin, Rusya 2018'de "Fan ID" sistemiyle vize prosedürlerini neredeyse tamamen askıya almış, Katar 2022'de "Hayya Kart" ile ülkeye girişleri tek bir dijital platform üzerinden tamamen serbest bırakmıştı. Her iki ülke de FIFA'nın "herkes için engelsiz erişim" ilkesine sadık kalmıştı. ABD ise kendi vize ve sınır güvenliği rejiminden tek bir adım dahi geri atmadı. FIFA'ya verilen taahhütlerin, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve federal yasaların gerisinde kaldığı bu turnuvada tescillenmiş oldu. ABD; vize, sınır güvenliği ve giriş prosedürlerini turnuvanın ruhuna adapte etmek yerine, turnuvayı kendi bürokratik çarklarının içine hapsetti. Bu durum, turnuvanın operasyonel yönetimini FIFA'dan alarak fiilen ABD sınır yetkililerinin eline verdi.

Skandallar zinciri: Sahadan sınır kapılarına taşınan kriz

Turnuva öncesinde ve başlangıcında yaşanan diplomatik skandallar, futboldaki yeni gerçekliğin en somut kanıtıdır. İran Milli Takımı'nın turnuva öncesi hazırlık kampı için ABD topraklarını kullanamaması ve siyasi baskılar neticesinde kampını Meksika'ya kaydırmak zorunda kalması, sporcuların seyahat ve çalışma özgürlüğünün jeopolitik ambargolara feda edildiğinin ilk büyük göstergesiydi. FIFA kokartlı Somalili bir hakemin ülkeye girişine izin verilmemesi, FIFA'nın hakem atama otoritesine doğrudan bir darbe indirdi. Afrika'nın en başarılı hakemi seçilen bir hakemin liyakati, pasaportunun milliyeti karşısında hükümsüz kaldı. Altı Iraklı futbolcunun ABD'ye giriş yaparken saatler süren aşağılayıcı sorgulara maruz kalması, sporcu psikolojisini ve turnuva eşitliğini zedeleyen bir diğer skandaldı. Senegalli futbolcuların uçaktan iner inmez tek tek aranması ve Özbekistan kafilesinin New York'ta polis köpekleri eşliğinde detaylı kontrolden geçirilmesi, turnuvanın misafirperverlik vizyonunu tamamen yok etti.

Küresel birleştirici güç mü, siyasi silah mı?

2026 Dünya Kupası, futbolun küresel birleştirici gücünü mü yoksa sporun giderek siyasallaşmasını mı temsil ediyor? Mevcut tablo, futbolun birleştirici bir unsur olmaktan çıkıp uluslararası ilişkilerde güç gösterisi yapılan bir "siyasi silah" haline geldiğini gösteriyor. Geçmişte Nelson Mandela'nın da belirttiği gibi "Spor, dünyayı değiştirme ve insanları birleştirme gücüne sahipti". Ancak 2026 realitesinde futbol, devletlerin birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı, vizeler ve sınır kontrolleri üzerinden diplomatik mesajlar verdiği soğuk bir savaş cephesine dönüşmüş durumda. Yeşil saha, artık ideolojilerin ve ulusal çıkarların çarpıştığı bir podyumu andırıyor.

FIFA'nın rolü: Bağımsız otoriteden siyasi kararların uygulayıcılığına

Bu süreçte en büyük prestij ve güç kaybını yaşayan şüphesiz FIFA oldu. Tarihsel olarak FIFA, üye ülke federasyonlarının iç işlerine hükümetlerin müdahale etmesi durumunda o ülkeyi turnuvalardan men etmekle tehdit edecek kadar katı bir bağımsızlık savunucusuydu. Ancak ABD karşısında FIFA, bu dişli ve tavizsiz duruşundan tamamen uzaklaşmış görünüyor. FIFA, yaşanan bu skandallar karşısında güçlü bir yaptırım uygulamak bir yana, durumu dengelemeye çalışan pasif bir arabulucu rolüne büründü. Somalili hakemin ülkeye alınmamasını veya sporcuların köpeklerle aranmasını engelleyemeyen bir FIFA, futbol üzerindeki mutlak kontrolünü kaybetmiştir. Kurum, küresel futbolun bağımsız hamisi olmaktan çıkıp güçlü devletlerin siyasi ve bürokratik kararlarını sineye çeken, hatta bunları dolaylı olarak uygulayan bir noter pozisyonuna düşmüştür.

Küresel spor yönetişiminin sonu: Gelecek ne söylüyor?

2026 Dünya Kupası'nda yaşanan bu kontrol kaybı, futbolun ve makro spor organizasyonlarının geleceği adına karamsar bir projeksiyon sunuyor. FIFA'nın bu acizliği gelecekte Dünya Kupası veya Olimpiyat Oyunları gibi devasa organizasyonlara ev sahipliği yapacak diğer güçlü devletlere de tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır. Bundan sonra hiçbir büyük devlet, FIFA'nın kurallarına tam manasıyla boyun eğmeyecek, kendi iç hukukunu ve siyasi ajandasını organizasyonun önüne koyacaktır. Bu durum, gelecekte çok uluslu turnuvaların coğrafi olarak daha da parçalanmasına, vize serbestisi sağlayamayan veya siyasi bloklaşmaların merkezinde yer alan ülkelerin turnuvalardan tamamen dışlanmasına yol açabilir. Futbol, küresel ölçekte demokratik ve kapsayıcı bir spor olma özelliğini kaybederek, yalnızca vizeleri onaylanan, diplomatik ilişkileri kusursuz olan ayrıcalıklı bir azınlığın oyununa dönüşme riskiyle karşı karşıyadır.

2026 Dünya Kupası, skor tabelalarından ziyade, FIFA'nın jeopolitik güç karşısında diz çöküşü ve futbolun sınır duvarlarına çarpıp parçalanışıyla hatırlanacaktır. Eğer FIFA, kaybettiği bu kontrolü yeniden kazanmak için radikal adımlar atmaz ve uluslararası hukukun esiri olmaya devam ederse, futbolun küresel krallığının resmen sona erdiğini görebiliriz.

[Dr. Görkem Turaç, Akademisyendir.]

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