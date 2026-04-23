Anahtar Parti'ye İki Yeni Katılım

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun rozet taktığı şef Emre Yalçınkaya ve yönetmen İsmail Güneş partiye katıldı. Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi, Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti'ye katıldı. Yalçınkaya ve Güneş'e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi."

Kaynak: ANKA