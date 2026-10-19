Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anahtar Parti'nin merkez partisi olma niyetini Yel, Rize'de gazetecilere anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti'nin merkez partisi olma niyetini Yel, Rize'de gazetecilere anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de basın mensuplarıyla görüşerek partisinin çalışmalarını anlattı. Yel, saha çalışmalarıyla sorun ve beklentileri tespit edip projeler oluşturmayı amaçladıklarını, partinin merkeze oturma niyetinde olduğunu söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yel, Anahtar Parti İl Başkanlığında gazetecilerle sohbet ederek, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saha çalışmaları yürüttüklerini anlatan Yel, bu çalışmalarla sorunları ve beklentileri tespit ederek projeler oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Anahtar Parti'nin bir merkez partisi olma niyetinde olduğunu kaydeden Yel, "Toplumun her kesiminden insan var. Onun için de biz tamamen merkeze oturma niyetiyle yola çıkmış olan bir partiyiz."dedi.

Toplantıya, Anahtar Parti Rize İl Başkanı Remzi Kutanoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor

Türklere kapıları sonuna kadar açtılar! Maaşlar dudak uçuklatıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza geçiren MHP'li vekilden haber var

Kaza geçiren MHP'li vekilden haber var
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri

Bu manzarayı gören Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti!
200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı

Ünlü marka 200 yıl boyunca bedava cips verecek! Tek bir şartı var
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle dava açacak

Yeğeni, Kadir İnanır’ın bakım süreci için dava açacak
A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş

TFF ile anlaşan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın

Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum

Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: Onu çok seviyorum