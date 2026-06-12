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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Lgs'ye Girecek Öğrencilere Mesaj: Emeklerinin Karşılığını Almalarını Temenni Ediyorum

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, uzun hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almalarını temenni ederek sınavın hayırlara vesile olmasını diledi.

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, sınavın çocuklarımız ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek çocuklarımıza yürekten başarılar... Uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, sınavın çocuklarımız ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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