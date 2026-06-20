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Yavuz Ağıralioğlu'ndan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS öncesi gençlere sosyal medyadan başarı diledi ve 'Hiçbir sınav hayallerinizden büyük değil' dedi.

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlerimize yürekten başarılar diliyorum. Biz; her birinizin hayallerine ulaşabildiği, en iyi eğitimi alabildiği ve memleketine faydalı bireyler olarak yetişebildiği bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Ağıralioğlu, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlerimize yürekten başarılar diliyorum. Biz; her birinizin hayallerine ulaşabildiği, en iyi eğitimi alabildiği ve memleketine faydalı bireyler olarak yetişebildiği bir Türkiye için çalışıyoruz. Siz de hiçbir sınavın; hayallerinizden, emeğinizden ve kıymetinizden daha büyük olmadığını unutmayın. Rabb'im zihin açıklığı versin, yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin."

Kaynak: ANKA
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