Yavuz Ağıralioğlu, Badıllı Vakfı Toplantısına Katıldı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Badıllı Vakfı İkinci Tanışma ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.

Anahtar Partiden yapılan açıklamada, Ağıralioğlu'nun programda birlik ve kardeşlik vurgusu yaptığı belirtildi.

Milleti ayrıştıran değil birleştiren bir anlayıştan yana olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "86 milyon bir milletiz" dedi.

Badıllı Vakfı Başkanı Cahit Genç ise programa katılımından dolayı Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA