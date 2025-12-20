Haberler

Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

Güncelleme:
Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kastamonu teşkilatlanmasına ilişkin bilgi verdi.

Demiröz, tarım politikalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, devletin kırsala dönmesi gerektiğini kaydetti.

Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi ise Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda yapıldı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, buradaki konuşmasında, Anahtar'ın umudun, bir planın, bir hayalin ve yeniden geri dönüşün sembolü olduğunu dile getirerek, "Türk milleti olarak akla, bilime ve planlamaya yeniden döneceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçime tek aday olarak katılan mevcut il başkanı Onur Göksu, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
