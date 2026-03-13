Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, partisinin iftar programına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Keçiören İlçe Başkanlığında düzenlenen iftar programında, partinin Türk milletinin partisi olduğunu vurguladı ve gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Keçiören İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'yi memleketin istikbali ve güçlü yarınları için kurduklarını belirterek, partisinin "Türk milletinin partisi" olduğunu söyledi.

Kendisine oy versin vermesin her vatandaşı kendi partilisi sayacaklarını ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bu rekabette biz varız. Anahtar Parti, 14 ay önce Türk siyasetinin 161'inci partisi olarak kuruldu. Şu anda Türk siyasetinin ilk beşinci partisiyiz. Şu an itibarıyla baraj problemimiz yoktur. Önümüzdeki dönemin en güçlü namzetiyiz. Yaşlılar devrediyor, gençler alıyor. Biz de yaşlanınca bizden gençler alacaklar. Nöbet yerimize yürüyoruz. Neyi koruyacağımızı biliyoruz. Allah devletimize, milletimize hayırlı etsin. Hareketimiz, milletimizin duasına değsin."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
