Haberler

Yavuz Ağıralioğlu'ndan İttifak Açıklaması: Siyasi Bir Vagon Olmak Bize Yakışmaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ülkedeki zorlu koşullara vurgu yaparak, siyasi ittifak tartışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Ağıralioğlu, partisinin bağımsız duruşunu sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, medyaya yansıyan ittifak tartışmalarına ilişkin, "Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz." dedi.

Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz. Bizim ittifakımız; anketlerde 'kararsızlar' başlığı altında toplanan, aslında kararsızlığı bir tercih değil, bir itiraz olan; memnuniyetsizliği bir zayıflık değil, bir uyanış olan büyük milletimizledir. Bugün Türkiye'nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz

Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde...
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki